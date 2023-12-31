شباب «التحالف الوطني» يرسمون البهجة على وجوه أطفال بورسعيد في عيد الميلاد

حرص شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، على تنظيم زيارات لكنائس المحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفي ظل وجود الآلاف من المسيحيين بالكنائس.

هدايا بابا نويل في بورسعيد

ووزع شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من الهدايا علي الأطفال بالشوارع والكنائس، وذلك لإدخال البهجة والفرحة والسرور، وجرى اختيار الهدايا من الأصناف التي تحقق البهجة للأطفال مثل: «بابا نويل، والطرطور المضيء، وساعات اليد، والأدوات المدرسية ذات الأشكال، وتوك الأطفال، والميداليات، وغيرها من الهدايا والألعاب التي أدخلت البهجة على قلوب الصغار في هذا اليوم».

التف الصغار بالكنائس حول الشباب الذين يقومون بالتوزيع، في جو من الفرحة والسعادة، حتي أن الشباب قاموا باللهو والمرح معهم، وأكدوا لهم أنهم جاؤوا من أجل رسم البهجة علي وجوههم في عيد الميلاد، مؤكدين أن عيد الميلاد فرحة لكل المصريين، الذين اعتادوا دائمًا على عدم التفريق بين مسلم ومسيحي، وضربوا للعالم أجمع أروع الأمثلة في المواطنة.

وقدّم المهندس علي جبر المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة لنيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وزار الآباء والكهنة، مؤكدًا أن المصريين في كل موقف يثبتون للعالم أجمع قوة بلدهم النابعة من تماسكهم، وأن مستقبل هذا البلد للخير دائما مادام الشعب متماسكًا وملتفًا حول القيادة السياسية.

تأمين الاحتفالات

وأشاد المهندس علي جبر، بدور الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، التي تقوم بتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين بكل يقظة، كما أشاد بدور الأجهزة التنفيذية، التي عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل الشوارع والميادين؛ لاستقبال الاحتفالات.