احتفالا بالكريمساس.. «بابا نويل» يوزع الهدايا على مرضى مستشفى الغردقة

لم يكن هدفه السياحة وقضاء وقت ممتع فقط، بل وضع على عاتقه إدخال السعادة والبهجة في قلوب الأطفال، وإحضار الهدايا لهم ليترك داخلهم ذكرى مبهجة لن ينسوها طيلة حياتهم، هكذا أخذ «هالرت» البلجيكي، يتجول بين أسّرة المرضى خاصة الصغار في مستشفى الغردقة العام، مرتديًا زي «بابا نويل»، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

كون هالرت، هو سائح بلجيكي، اعتاد منذ عشر سنوات، على زيارة مصر رفقة عائلته، في مثل هذا التوقيت للاحتفال بالكريسماس، وقرر الذهاب إلى مستشفى الغردقة العام، مرتديًا الزي الأحمر التقليدي المميز لشخصية بابا نويل الشهيرة والذقن البيضاء، مُحضرًا معه العديد من الهدايا لتوزيعها على المرضى، إذ التقى بعدد من مرضى قسم الغسيل الكلوي، بحسب حديث علاء بديوي، الخبير السياحي ومنظم جولة «بابا نويل» في الغردقة، لـ«الوطن».

بابا نويل يحتفل بالكريسماس في الغردقة

لم تقتتصر جولة السائح البلجيكي على المستشفى فقط، بل قرر أيضًا توزيع الهدايا على السائحين المتواجدين على الشواطئ، كما التقى بعدد من الأطفال وحرص على اللعب معهم لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم: «هو هيسافر مرسى علم علشان يكمل جولته».

بابا نويل يزور مصر للسنة العاشرة

زيارة الغردقة ومرسى علم، طقس سنوي اعتاد «هالرت» على فعله منذ عشرة سنوات تزامنًا مع أعياد الكريسماس، إذ أحب المصريين ويحرص على لقاء الأطفال الأيتام والمرضى ويقدم لهم الهدايا، وفق «بديوي».