«إسكان المنوفية» تسليم 3411 قطعة أرض إسكان اجتماعي في السادات 14 يناير

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، أن جهاز مدينة السادات سيبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، تسليم 3411 قطعة أرض إسكان اجتماعي، جرى طرحها بالقرعات العلنية، خلال الفترة من 2018 وحتي 2020.

موعد استلام أراضي الإسكان الاجتماعي في السادات

وأوضحت مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، عبر صفحتها الرسمية علي موقع «فيس بوك»، أن قطع أراضي الإسكان الاجتماعي التي سيجري تسليمها من جهاز مدينة السادات، تقع أماكنها في المجاورة رقم 3 بحي الفردوس، وكذلك المجاورات 4-5-6 بحي الكوثر.

آلية التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

على صعيد متصل، أوضحت مديرية الإسكان بالمنوفية، أنه حالة وجود وحدة سكنية مخصصة جرى إلغاء تخصيصها أو قام الصندوق بردها بسبب مخالفة صاحبها، فإنه لا يمكن أن يتقدم لدفع ثمنها، ولكن عليه التقديم للحصول على وحدة سكنية، لابد أن يكون عن طريق إعلان جاري، وتكون المنطقة المتواجد بها الوحدة يتضمنها الإعلان، فإذا كانت الوحدة مثلا المراد التقديم عليها في مدينة قويسنا، فلا بد من وجود مدينة قويسنا في الإعلان، ولا يصح التقديم في أي وقت حسب الرغبة، ولكن التقديم مربوط بوجود إعلان جارى والتقديم فيه.