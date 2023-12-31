قرارات مهمة للبنك المركزي.. إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية

قرارات مهمة أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، تشمل إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية على حسابات الأفراد، والتي تحدث من خلال القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بعملة الجنيه المصري.

كما قرر البنك المركزي إعفاء كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وفي نقاط، تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء في قرارات مجلس إدارة البنك المركزي مؤخرا.

أبرز قرارات إعفاء الأفراد من الرسوم

- تسري القرارات جميعها اعتبارًا من 1 يناير 2024.

- لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.

- إنجاز الخدمات المالية بسرعة، من أي مكان وفي أي وقت.

- التعامل من خلال القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبيل البنكي بعملة الجنيه المصري.

- التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ولتعزيز الشمول المالي.

- كافة القرارات تسري على تطبيق إنستا باي وقنوات البنك الإلكترونية.

الخدمة الإلكترونية

يذكر أنه وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يتجاوز 6.5 مليون عميل، ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية جرى إطلاقها أبريل 2022، وهي أحد أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية لتسهيل نظم الدفع والتي يرعاها البنك المركزي، حتى تكون بديلا متكاملا عن المدفوعات النقدية، بما يتيح خدمات كالتحويلات للعملاء بشكل لحظي طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.

وبلغت قيمة المعاملات التي جرت على تطبيق إنستا بي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية 815 مليار جنيه في 2023 وحده، من خلال 404 مليون معاملة، ما يعد زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة.