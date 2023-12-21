أسعار الفائدة على أفضل الشهادات في البنوك بعد قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم 21 ديسمبر، في اجتماعها الثامن على مدار العام الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للمركزي؛ ليصبح بالترتيب 19.25% و20.25% و19.75%، فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

الشهادات في البنوك المصرية

ونرصد في السطور التالية أفضل الشهادات في البنوك المصرية بعد اجتماع المركزي وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023:

البنك الأهلي المتحد

يوفر البنك الأهلي المتحد، شهادة يطلق عليها اسم «بريميم» بعائد 20% سنويا وهي تعد الأعلى في مصر، ودورية صرف شهريًا، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، ويمكن ربط الشهادة الثانية بفئة 50 ألف جنيه دون حد أقصى.

شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، أفضل الشهادات في البنوك، بعائد ثابت 19% سنويًا، ويصرف شهريًا، يطلق عليها الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك مصر

ويتميز بنك مصر أيضا بتوفير أعلى شهادات الادخار بعائد ثابت 19% سنويا، ويطلق عليها شهادة القمة، مدتها 3 سنوات، ودورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.