بنك مصر: نستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة 99 مليار جنيه في مختلف القطاعات

كشف بنك مصر عن التزامه بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية لدعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات، حيث يسعى البنك حالياً لإتمام 30 عملية تمويلية كبرى، في قطاعات: «الاستثمار العقاري، طاقة متجددة، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسمدة، التعليم، السياحة،»، وتبلغ قيمتها نحو 99.3 مليار جنيه.

تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بـ 24 مليار جنيه

وتابع البنك في بيان اليوم، أن هناك تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتبلغ قيمتها 24.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 8.16 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة باستخدام منهجية العمل المرن

وانتهج بنك مصر استراتيجية التحول الرقمي في القطاع المصرفي؛ تهدف لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة باستخدام منهجية العمل المرن Agile في مختلف القطاعات، حيث يهدف البنك إلى تسهيل عملياته، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المتعاملين، وتحسين تجربة العملاء الحاليين.

وتعتمد تلك الاستراتيجية استخدام نموذج العمل المرن Agile at scale، ويعتبر البنك من الرواد في تبنيه، وتم تطبيقه على مختلف القطاعات لتقديم خدمة مميزة لعملائه، وتعكس تلك الاستراتيجية التزام البنك بمواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء.

وكشف البنك عن جهوده في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية

وتابع أنه استطاع خلال العام الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي) وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثمار العقاري، النقل البري، البتروكيماويات، الأسمدة، المواني، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأعلاف، والسياحة.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 53.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 7.3 مليار جنيه.

تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع

ويحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد البنك امتلاكه شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5 آلاف و415 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، مشيرا إلى ان البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

خدمة الإنترنت البنكي BM Online

كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وبحسب بيان البنك، فإنه اتخذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وأطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر BM Wallet.

برمز الاستجابة السريع QR Code

وتابع البيان أن بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول.