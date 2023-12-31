«العمل»: إطلاق «مهني 2030» لتنمية مهارات الشباب

بحث حسن شحاتة، وزير العمل،اليوم، مع أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع «مهنى 2030»، الترتيبات الاستباقية لإطلاق المشروع بمشاركة القطاع الخاص.

وأكد بيان للوزارة أن المشروع يهدف لتطوير منظومة التدريب المهنى لتأهيل الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية والحرفية التى تحتاجها سوق العمل.

واستمع الوزير من ممثلى «الوزارات» إلى رؤيتهم حول المشروع، وطُرق التعاون، موضحاً أن الحكومة تعمل فى إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب فى ظل التحديات الجديدة التى تواجه سوق العمل.

واستعرض الدكتور شادى شلبى، مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة، تفاصيل المشروع من حيث الأهداف، وطرق التنفيذ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفنى ومهنى وتقنى مصرى بمستوى عالمى للمساهمة فى تحقيق الريادة فى بناء الجمهورية الجديدة، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهنى بجميع عناصرها: «المواد التدريبية - مخرجات التعلم - المدربون - أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس»، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.

وأضاف أن الفئات المستهدفة للمشروع هى مراكز ومؤسسات التدريب المهنى، والمُدربون والفنيون والاستشاريون المهنيون، والمُتدربون المستهدفون ممن يرغب منهم فى إتقان مهنة أو تحويل مسار، بشرط أن يكون حاصلاً على شهادات محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة وأزهرية ودبلومات فنية وتلمذة صناعية، والمؤهلات فوق المتوسطة والعليا.