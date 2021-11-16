انطلاق فعاليات التدريب على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالأقصر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعد هذه الفعالية ضمن البرنامج المتكامل لتطبيق أنظمة الحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والسلامة الطبية داخلها.

نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة

وتابعت الهيئة في بيانها، أنّ البرنامج التدريبي يأتي في إطار تكليفات رئيس هيئة الرعاية الصحية، بشأن استكمال الخطوات الجادة لإنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات الهيئة، بهدف تأهيل مقدمي الخدمة الطبية، للتعامل وفق الأدلة الاسترشادية المحدثة والمعايير الدولية بالمنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، وضمان تطبيقها على الوجه الأكمل.

وأوضح البيان أنّ البرنامج التدريبي شمل عدة محاور، أبرزها تعريف ومكونات وأهداف الحوكمة الإكلينيكية مثل سلامة المريض، ومنع الأحداث السلبية أو العكسية وتعزيز سياسة الإبلاغ وثقافة عدم اللوم، والمراجعة الإكلينيكية (السريرية)، آلية إدارة المعلومات والبيانات والبحوث التطبيقية والتدريب والتعلم، أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج، والامتيازات الإكلينيكية، وإدماج المرضي وذويهم.

زيارات ميدانية لقياس مستوى المعرفة بالمنشآت الصحية

وبحسب البيان، أجريت استبيانات على أرض الواقع، وزيارات ميدانية للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر لقياس مستوى المعرفة والممارسات لمحاور الحوكمة الإكلينيكية وبناء على نتائج التقييم المبدئي، كما جرى وضع برنامج توعية Orientation Program على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بهذه المنشآت الصحية، لضمان التطبيق الصحيح لمنظومة الحوكمة داخل منشآت المحافظة .

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية يضمن جودة مستوى الرعاية الصحية التي يتم تقديمها بالمنشآت التابعة للهيئة، كما يضمن بدوره حق المريض في العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الشفاء والخدمة للمريض.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّ تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًّا وممارسات الصحة العالمية، وتعني أنّ جميع المسؤولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين وغيرهم من مقدمي الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وجميعهم يخضعون للمساءلة من قِبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية.

الجودة هي حجر الأساس لبناء نظام صحي وسليم للمصريين

وأشار السبكي إلى أنّ هيئة الرعاية الصحية شديدة الحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة في منشآتها الصحية وَفق الأكواد العالمية لتحقيق النتائج الصحية الجيدة، بهدف تأمين المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل وسلامته، والحصول على الخدمة الصحية والرعاية الطبية في منشآت مطابقة للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنّ الجودة هي حجر الأساس في بناء نظام صحي وسليم لجميع المصريين، ووضع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية في مصر على قدم المساواة مع أعلى المراكز الطبية في العالم.

ولفت الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون الفنية، إلى إجراء التقييم المبدئي على تطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية، بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية التابعة لمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية.

انتهاء أولى مراحل تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في 3 محافظات

وأوضح أنّه بهذا البرنامج التدريبي تنتهي المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الحوكمة الاكلينيكية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر والتي تتكون من 4 خطوات، أولها إجراء اجتماعات عبر تطبيق zoom مع فرق الحوكمة في مستشفيات المحافظات الثلاث لشرح مكونات المنظومة، مرورًا بإجراء تقييم أونلاين على المعرفة والممارسات الحالية لعناصر منظومة الحوكمة الإكلينيكية للفرق بكل مستشفى، وإجراء مناقشات بؤرية مع فرق الحوكمة في جميع مستشفيات المحافظات، وصولًا إلى إجراء ورشة عمل تدريبية على عناصر الحوكمة الإكلينيكية مع الفرق بجميع مستشفيات المحافظات استعدادًا للتطبيق في المنشآت.

وأكد أنّ منظومة الحوكمة تشمل إنشاء الإطار المؤسسي لنظام الحوكمة الإكلينيكية ووضع أدلة عمل للممارسات والمسارات الإكلينيكية ونظام للمتابعة والتقارير لأداء الخدمات الطبية بمؤشرات وآليات محددة ووضع نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021 والمعترف بها دوليًّا من منظمة الإسكوا.

عُقد البرنامج التدريبي على منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالأقصر لـ50 مقدم خدمة صحية من أطباء ورؤساء أقسام طبية، وأعضاء هيئة تمريض وصيادلة ومسئولي جودة ومديرين طبيين، بعدد من المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، على يد فريق من الخبراء ضم الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، الدكتور نبيل دويدار، رئيس وحدة الحوكمة الصحية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية الدكتور رحاب قنصوة، الدكتور نوران الدسوقي، أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور سالي مصطفى، عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، الدكتور إيمان السيد، عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، ورماز حسين، عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.