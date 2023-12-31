هشام الجخ: رفضت تدنيس جواز سفري بالختم الإسرائيلي

قال الشاعر هشام الجخ، إنه عاش لحظة الضرب في قطاع غزة عام 2012، وأنه لم يكتب قصيدة جديدة عن أحداث غزة لأنه لم يحدث شيئا جديدا والعدوان الإسرائيلي مستمر منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه يجب إنشاء موقع تواصل اجتماعي عربي للرد على معاداة المواقع الحالية لنا كعرب.

رفض تدنيس جواز سفره

وأوضح «الجخ» في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أنه رفض تدنيس جواز سفره بالختم الإسرائيلي وسافر إلى فلسطين عبر الأردن، قائلا: «عمري في حياتي ما أسمح أن يتحط على جواز سفري ختم إسرائيلي، وعمري ما أدخلها، ولازم يفهموا أن في ناس كارهه أنهم ياخدوا الختم بتاعهم».

الرئيس محمود عباس أبو مازن تحدث معه

وأشار إلى ان الرئيس محمود عباس أبو مازن تحدث معه، وقت زيارته لفلسطين: «قالي يا أستاذ هشام زيارة الأسير أو السجين لا تعني التطبيع مع السجان».