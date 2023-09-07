هشام الجخ يطالب عبر الحوار الوطني بإجراء اختبار لغة عربية للتعيين بالحكومة

قال الشاعر هشام الجخ، إن شبابنا ما دون العشرين عاما لا يجيدون الكتابة باللغة العربية ولا التحدث بها، لأن الحصول على أي عمل أصبح ببساطة يتطلب أن يكون لدى المتقدم لغة أجنبية، معقبا: «عيالنا مش بيعرفوا يكتبوا عربي ولا بيتكلموا عربي».

وأضاف الجخ- خلال كلمة له ضمن الجلسة المنعقدة الآن تحت عنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء»، المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني- أن بلاد المغرب العربي، سوف تسحب منا البساط، لأن لديها مشروع للحفاظ على الهوية العربية.

إجراء اختبار في اللغة العربية للمتقدمين للوظائف الحكومية

وطالب الجخ، مؤسسات الدولة، بإجراء اختبار للغة العربية كشرط أساسي للعمل في الحكومة، مشيرا إلى أن المراسلات ببن الجهات والمؤسسات الحكومية أصبحت باللغة الأجنبية.

وحذر الجخ في كلمة له من أن وسائل التواصل الاجتماعي فضحت الجميع، من خلال ما يُكتب عليها بلغة تعج بالأخطاء اللغوية، معقبا: «بعد 10 سنين عيالنا مش هيتكلموا ولا يكتبوا عربي تاني».