البابا تواضروس: الدولة قامت بجهود كبيرة لرعاية المحتاجين عبر تكافل وكرامة وحياة كريمة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن معنى الستر هو القيمة العظمى التي يعطيها الله للإنسان، لدرجة أن الله في محبته للبشر يستر عليهم يوميا بمجيئ الليل، ومن لا يشعر بالستر لا يستحق الحياة، فالستر نعمة عظيمة.

أي مجتمع يحتوي على فقراء ومحتاجين

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أي مجتمع يحتوي بالطبع على فقراء ومحتاجين ومهمشين ومنسيين، والدولة أطلقت فعاليات جيدة للغاية مثل «تكافل وكرامة»، والتي غطت أناس كثر، وهو شيء جيد، بجانب مشروع «حياة كريمة» الذي رفع من قيمة الناس، خاصة الذين يعيشون في الريف.

وأوضح أنه لدى الكنيسة قانون يُطَبَّق، بحيث أن دخل الكنيسة يُقَسَّم 3 أقسام؛ الأول للمحتاجين، والثاني لخدمة الكنيسة نفسها والتعليم داخلها، والثالث للتعمير والبناء والصيانة.

منظومة لخدمة المحتاجين

وأشار إلى أن الكنيسة أجرت منظومة لخدمة المحتاجين من خلال الرقم القومي على مستوى الجمهورية، كما تقيم الكنيسة مشروع «بنت الملك» يستهدف الفتيات بالريف اللاتي قدرات أسرهن محدودة للغاية، ومن ثم تجد الفتاة عند الزواج الأمر صعباً للغاية.

وأفاد أن هذا المشروع لفتح دفتر توفير لكل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وهذا المشروع ناجح للغاية، ووزيرة التضامن حضرت افتتاح دفاتر التوفير في بنك ناصر، كما تهتم الكنيسة بالمشروعات الصغيرة في المنازل.