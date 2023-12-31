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البابا تواضروس: مكتبي مفتوح لأي شخص ينتقدني من أجل الفهم وليس المجادلة

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن آلية تقبله الانتقاد، قائلا إن كل زمن لا بد من وجود هذا النقد، وهذا وضع طبيعي، و«الناس كلها مش بياكلوا من صنف واحد»، ومن ثم ليس أمراً غريباً وكان موجوداً منذ السيد المسيح وفي العصور كلها.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يقول لنفسه أن الناس تحتاج إلى تعليم أكثر وتفهم أكثر، ويحاول أن يشرحها هو أو الآباء المسؤولين في الكنيسة، وفي اجتماعات الشباب يعطيهم فرصة للأسئلة، فحق المعرفة شيء جيد.

وأشار إلى أنه مع الحوارات والتعليم، يحاول أن يقابل بعض الناس المنتقدة، «بابي ومكتبي مفتوح لأي شخص منتقد يريد أن يسأل عن شيء، أهلا وسهلا به مدام يرغب في السؤال، لكن يريد الجدال للمجادلة أو السفسطة أو الشهرة خارج القصة ووقتي لا يسمح في أن أقابله».

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