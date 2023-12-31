البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات رأس السنة بـ«كاتدرائية الإسكندرية»

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية؛ لترأس صلوات رأس السنة، وسط حضور شعبي، وذلك في عادة سنوية للبابا كل عام.

استقبال البابا تواضروس بالزغاريد

واستقبل أبناء الإسكندرية، البابا تواضروس الثاني، بالفرحة فيما تعالات زغاريد النساء بمجرد وصوله، ابتهاجا ببدء العام الجديد في الكنيسة، رفقة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تراتيل رأس السنة

وتشهد صلوات رأس السنة، عدة تراتيل يعقبها صلاة القداس الإلهي، الذي يبدأ مع أولى دقائق العام الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه في الثانية فجرًا.

جاء ذلك، بمشاركة الأنبا بافلي، أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف غرب، والأنبا هرمينا، أسقف شرق، والقمص أبرام إيميل، الوكيل البابوي، والآباء كهنة البطريركية.

أمنيات البابا تواضروس في العام الماضي

وكان البابا تواضروس، العام الماضي، قد قدم صلاة مطولة من أجل مصر، طالبًا من الله أن يذكر المسؤولين في كل مكان، ويرعاهم، كما صلى لكل شخص في مجال عمله، وأن يعطيهم الله بركة مع العام الجديد.