احتفالا برأس السنة.. الأقباط يؤدون صلاة عيد الميلاد بكنائس بورسعيد

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، صلوات قداس رأس السنة الميلادية في مختلف كنائس بورسعيد، وشهدت كنائس «الأنبا بيشوى بميدان المنشية، وأبو سيفين بحي الزهور، ومار جرجس بحي الشرق» إقبالا كثيفا، ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية.

وترأس إقامة الصلاة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها في كنيسة مار جرجس، بحضور كبار الكهنة.

وارتدى الأطفال الملابس الحمراء المستوحاة من ملابس بابا نويل في كنيسة الأنبا بيشوي، كما التقطوا الصور التذكارية مع بعضهم في الكنيسة، وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

تسابيح دينية

وأقامت الكنيسة الصلوات والطقوس الدينية والتسابيح الخاصة باحتفالات عيد الميلاد، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذي يبدأ عند منتصف الليل، وتوجه القساوسة والمسيحيون خلال الصلاة بالدعاء إلى الله أن يحمي مصر وشعبها من أي مكروه وأن يسدد الله خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخير دوما، وأن يسنده الله ويكون عونا له لخدمة الوطن.

كان محيط كنائس بورسعيد قد شهد تشديدات أمنية مكثفة عبر دوريات ثابتة ومتحركة لتأمين وصول المسيحيين إلى الكنائس، وجرى إغلاق الشوارع المؤدية إلى الكنائس حتى انتهاء الصلاة.