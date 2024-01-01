5 أحداث عصيبة في العالم العربي بـ2023.. بدأت بزلزال سوريا

مرت المنطقة العربية بأحداث صعبة ومفزعة وعصيبة في عام 2023 الذي ودعنا واستقبلنا عاما جديدا، ويرغب الأشخاص أن يكون أفضل من سابقه ويتمنوا حدوث أحداث سعيدة.

زلزال سوريا وتركيا

بدأت الأحداث بوقوع زلزال سوريا وتركيا في بداية فبراير 2023، وقتل فيه 55 ألف شخص وأصيب أكثر من 100 ألف آخرين، ودمر الزلزالان نحو 273 ألف مبنى بتركيا وأكثر من 9 آلاف مبنى في سوريا.

حرب السودان

بدأت حرب في السودان بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، في 15 أبريل الماضي وتستمر الحرب حتى الآن وسط نزوح 7 ملايين شخص ومقتل نحو 12 ألف.

زلزال المغرب

أدى الزلزال إلى مقتل نحو 3000 شخص وعشرات الآلاف من المصابين وتدمير عشرات المدن والقرى

فيضانات ليبيا

أغرق أحياء كاملة في مدينة درنة شرق ليبيا وقتل بحسب الأمم المتحدة 4333 شخص مع نزوح 43 ألف.

حرب غزة

حتى الآن قتلت إسرائيل قرابة الـ 22 ألف شخص مع جرح أكثر من 55 ألف، وأغلب الضحايا والشهداء من الأطفال والنساء بنسبة 70%، وأدت الحرب إلى تدمير أكثر من 80% من قطاع غزة ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، وبدأت الحرب في يوم 7 أكتوبر وسط استمرارها حتى كتابة هذه السطور من التقرير.