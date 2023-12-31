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«الصحفيين» تنظم ندوة بعنوان المقاطعة وخطوات التضامن مع فلسطين الأربعاء

كتب:

سهيلة هاني
01:06 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الشئون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين، تنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان «المقاطعة وخطوات التضامن مع القضية الفلسطينية»، بمشاركة كل من عبد العزيز الحسيني، الخبير في حركات المقاطعة، والقيادي باللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسلمى حسين الصحفية، والباحثة الاقتصادية، ومحمد المصري ممثل عن حركة مقاطعة إسرائيل.

تفاصيل ندوة المقاطعة وخطوات التضامن

وأوضحت اللجنة، في بيان، اليوم الأحد، أن الحلقة النقاشية ستشهد مداخلة من فلسطين من محمود نواجعة الناشط الفلسطيني في مجال المجتمع المدني، وتعقد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً في القاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي» بالدور الثالث في مبنى النقابة.

 

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