كيفية إلغاء إعادة توجيه المكالمات.. طرق سريعة وخطوات بسيطة

إعادة توجيه المكالمات، خدمة تتيح لك تحويل المكالمات الواردة إلى هاتفك إلى رقم آخر، مثل رقم هاتف محمول أو رقم هاتف أرضي أو رقم بريد صوتي، لكن قد تسبب هذه الميزة إزعاجًا لكثيرين، لذا يتساءلون عن كيفية إلغاء إعادة توجيه المكالمات.

كيفية إلغاء إعادة توجيه المكالمات

أولا: أهمية إعادة توجيه المكالمات:

- عدم تفويت أي مكالمات مهمة عندما تكون غير قادر على الرد على هاتفك، كأن تكون في اجتماع أو عندما تكون في الخارج.

- تتبع المكالمات الواردة عندما تكون مسافرًا، إذ يمكنك تحويل المكالمات إلى هاتفك المحمول حتى تتمكن من الرد عليها، حتى عندما تكون بعيدًا عن المنزل.

- استخدام رقم هاتف واحد لكل من المكالمات الشخصية والمهنية، حيث يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتفك المحمول أو رقم هاتفك الأرضي حسب الحاجة.

كيفية إلغاء إعادة توجيه المكالمات

يمكن إلغاء إعادة توجيه المكالمات من خلال عدة طرق، منها:

• الهاتف:

اتبع الخطوات التالية لإلغاء إعادة توجيه المكالمات من خلال الهاتف:

1. اتصل برمز التحويل الخاص بشبكتك.

2. اتبع التعليمات الصوتية لإلغاء إعادة التوجيه.

• تطبيق الهاتف المحمول:

توفر بعض شركات الاتصالات تطبيقًا للهاتف المحمول، يمكن من خلاله إلغاء إعادة توجيه المكالمات، باتباع الخطوات التالية:

- قم بتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

- سجل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قسم الإعدادات، ثم اضغط على إعادة توجيه المكالمات.

- ستظهر لك صفحة تحتوي على خيارات إعادة توجيه المكالمات، قم بإلغاء تحديد الخيار الذي تريد إلغاءه، ثم اضغط على حفظ.

• إلغاء الخدمة عبر موقع الشركة على الإنترنت:

توفر معظم شركات الاتصالات إمكانية إلغاء إعادة توجيه المكالمات عبر موقعها على الإنترنت، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لإلغاء إعادة توجيه المكالمات من خلال موقع الشركة على الإنترنت:

1. انتقل إلى موقع الشركة على الإنترنت.

2. ابحث عن قسم الإعدادات.

3. اضغط على إعادة توجيه المكالمات.

4. ستظهر لك صفحة تحتوي على خيارات إعادة توجيه المكالمات، قم بإلغاء تحديد الخيار الذي تريد إلغاءه، ثم اضغط على حفظ.

• إلغاء خدمة إعادة توجيه المكالمات عبر خدمة العملاء:

يمكنك الاتصال بخدمة العملاء التابعة لشركة الاتصالات التي تشترك بها، وتقديم معلومات عن اسمك ورقم هاتفك، وسيقوم ممثل خدمة العملاء بإلغاء إعادة توجيه المكالمات نيابة عنك.

ينبغي ملاحظة أن إلغاء إعادة توجيه المكالمات قد يختلف من شركة إلى أخرى، ولذا يجب عليك التأكد من إلغاء إعادة توجيه المكالمات لجميع أنواع المكالمات، مثل المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة والمكالمات في حالة عدم الرد.

ومن المهم كذلك الاحتفاظ برقم التحويل الخاص بشبكتك في مكان آمن، لسهولة الوصول إليه عند الحاجة، والتأكد من إلغاء إعادة توجيه المكالمات لجميع أنواع المكالمات، لتجنب فقدان أي مكالمات مهمة.

كيفية التأكد من عدم وجود مكالمات إعادة توجيه

يمكنك التأكد من عدم وجود مكالمات إعادة توجيه عن طريق إجراء اختبار بسيط، اتصل بنفسك من رقم آخر، وتحقق مما إذا كنت تتلقى المكالمة على هاتفك ،إذا لم تتلق المكالمة، فهذا يعني أنك قد قمت بإلغاء إعادة توجيه المكالمات بنجاح.

إذا كنت لا تستخدم إعادة توجيه المكالمات، فمن المهم إلغاؤها لتجنب فقدان أي مكالمات مهمة، فيمكن أن يحدث هذا إذا كان هناك خطأ في إعدادات إعادة توجيه المكالمات، أو إذا انتهت صلاحية الاشتراك في الخدمة.

ومن المهم إلغاء إعادة توجيه المكالمات عند تغيير رقم هاتفك، لأنك إذا لم تقم بإلغاء إعادة توجيه المكالمات، فستستمر المكالمات الواردة إلى رقم هاتفك القديم في إعادة التوجيه إلى رقم هاتفك الجديد.