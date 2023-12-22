عاجل.. تفاصيل مكالمة إمام عاشور ووالده قبل مباراة أوراوا الياباني.. نقطة تحول

فرحة وسعادة كبيرة سيطرت على أهالي وأقارب وأصدقاء اللاعب إمام عاشور في مدينة السنبلاوين بالدقهلية، بعدما تمكن الأهلي من الفوز على أوراوا الياباني 4-2، والتتويج بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية.

مكالمة فيديو للتهنئة بغرفة الملابس

وكشف عاشور متولي والد اللاعب إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل مكالمة التهنئة التي أجراها مع ابنه إمام بعد انتهاء المباراة اليوم، رفقة الأصدقاء والجيران:«أجريت مٌكالمة فيديو أنا والجيران والأصدقاء مع إمام عاشور ولاعبي النادي الأهلي وقدمنا التهنئة للاعبين في غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة وفوزهم بالبرونزية «الفرحة النهاردة كبيرة فرحة فوز الأهلي وحصول إمام على أفضل لاعب في المباراة هو فخر واعتزاز لنا بأن ابننا شرف مصر وبلده أمام العالم».

أما عن المباراة الماضية التي خسر فيها الأهلي، أوضح أنه تحدث مع إمام عاشور وطالبه بالتركيز في المباريات المقبلة: «قلت له استعد للمباراة المقبلة وأغلق صفحة الخسارة وهو ما تم بالفعل، وحقق لاعبي النادي الأهلي الفوز.