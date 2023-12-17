وزير فلسطيني: شركات الاتصالات فتحت خطوط هاتفية مجانا للمشتركين في غزة

قال الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، إن العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراً، مؤكداً أن الخسائر المادية لا تساوي قطرة دم من أي طفل فلسطيني.

وأضاف الوزير الفلسطيني أن شركات الاتصالات فتحت خطوط هاتفية مجانًا، لجميع المشتركين بقطاع غزة، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.