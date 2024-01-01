البابا تواضروس يصلي بالإسكندرية من أجل مصر وسلام العالم في ختام السنة (صور)

صلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل الصلاة الختامية لعام 2023، مع آخر دقائق ذلك العام من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية إذ صلى من أجل مصر وسلام العالم.

وردد البابا صلاة ختام العام التي تطلب أن يغفر الله الخطايا وأن يسند شعبه في كل أمور الحياة وأن يرشدهم روحيا.

البابا يصلي للمسؤولين في ختام السنة

وطالب البابا من الله أن يعطي نعمة وحكمة للمسؤولين، في تلك الظروف الراهنة التي تحيط العالم من أزمة اقتصادية وحروب في الدول المجاورة.

الأساقفة والآباء يشاركون البابا في ختام السنة

كما أكمل الآباء الأساقفة الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا أسقف شرق والقمص أبرام ايميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية، وسائر الكهنة المتواجدين، تلك الصلاة التي تردد بشكل سنوي.

صلاة على أضواء خافتة

وأطفأت الكاتدرائية أنوارها خلال الصلاة الختامية حيث تمت الصلاة على أضواء خافتة في أجواء روحية مميزة، فيما ترك البابا دقيقتين صمت لكي يصلي كل واحد ما في نفسه من أجل أسرته وكنيسته ومصر خلال تلك الصلاة الختامية.

ختام صلوات السنة في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

فيما اختتمت الصلوات بألحان كنسية معتادة حيث جرى ترديدها وفقا للألحان الفريحية ابتهاجا ببدء العام الجديد قائلين: «بارك إكليل السنة».