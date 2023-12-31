البابا تواضروس: أحب اللغة العربية.. وقرأت كتبا لطه حسين وإحسان عبدالقدوس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يجب القراءة باستمرار، لكن التاريخ الطويل لا يحفظه بنسبة 100%، راويا موقفا في أثناء جائحة كورونا حيث تقرر وقتها غلق الكنائس والأديرة إلا أنه فوجئ بشخص اعترض على هذا القرار، وهو موقف جديد تعرض له، فأخذ يبحث في التاريخ عن وقوع وباء قبل ذلك.

إغلاق الكنائس 9 سنوات

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه فوجئ في التاريخ أنه في زمن معين حدث وباء وأغلقت الكنائس 9 سنوات والبلد بأكملها، ومن ثم أحيانا هناك نقاط في التاريخ لا يعرفها، ولكن الظروف تجعله يطلع عليها ويجعلها في ذهنه.

وأشار إلى أن بعض معلميه للغة العربية في المرحلة الإعدادية والثانوية لم يكونوا ذا كفاءة كبيرة، وكان هناك مدرس يضربهم بقسوة للغاية عندما يخطئون، وبسبب أسلوبه لم يرتح، وعندما تخرج من الجامعة حرص على اقتناء كتاب في اللغة العربية وذاكره وعرف النحو، فاستساغ القراءة الأدبية والكتابات الفلسفية وقراءة الشعر، فأصبحت اللغة لها جمال مع خطه الحلو.

الكتابات الأدبية إنسانية

وأوضح أن اللغة العربية جميلة، وعندما تنشر كتابات لخطاط يكون متأثرا بطريقة الخط والنظام الخاص بها: «أحب أقرأ في اللغة العربية، وأحيانا أجد ألفاظا صعبة فأبحث في المعاجم وقرأت قصصا وكتبا للأدباء الكبار مثل طه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس وزكي نجيب محمود، وتجعلني أدخل في عالم آخر أشتاق إليه، فالكتابات الأدبية إنسانية».