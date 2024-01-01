كفر الشيخ تحتفل بقدوم العام الجديد 2024.. مجسمات بابا نويل وورود وأغان

شهدت محافظة كفر الشيخ احتفالات كبيرة، بالتزامن مع ليلة رأس السنة الميلادية، حيث ازدحمت الأماكن العامة والمولات بالشباب والفتيات وكذلك الأسر الذين حرصوا على النزول للاحتفال بقدوم العام الجديد 2024.

توافد العديد من أهالي كفر الشيخ على الكافيهات والمطاعم

وتوافد العديد من أهالي كفر الشيخ على الكافيهات والمطاعم، والتى زينت جدرانها بمجسمات بابا نويل والورود الحمراء والأغانى المبهجة، في إطار الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وحرص المئات على إطلاق الألعاب النارية في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، كما أطلقت السيارات المارة «كلاكسات» للاحتفال بقدوم العام الجديد.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وكثف رؤساء الوحدات المحلية من أعمال النظافة وخاصةً في محيط الكنائس، كما جري اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين احتفال المواطنين.

ومن جانبه، تقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، داعياً الله أنّ يكلل الجهود كافة بالنجاح والتوفيق حتي يتحقق للشعب المصري ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.