لمتابعة الخدمات الطبية.. وكيل صحة كفر الشيخ يوجّه بنقل العاملين المقصرين

أجرى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية بعدد من المراكز الطبية، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يُمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.

نقل ممرضة لعدم التزامها بالانضباط الإداري

وتوجه وكيل الوزارة إلى المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة سير وانتظام العمل به، والتأكد من استمرارية تقديم خدمات مكتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الرئاسية، وقرر خلال الجولة نقل ممرضة إلى خارج المركز الطبي، لعدم التزامها بالانضباط الإداري، ولاحظ انتظام سير العمل بجميع عيادات المركز، وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين.

كما توجه وكيل وزارة الصحة إلى إدارة بيلا الصحية، وقام بالمرور على المركز الطبي، لمتابعة سير وانتظام العمل به، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد أعمال التطوير الجارية.

التأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعمل المبادرات الرئاسية

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعمل المبادرات الرئاسية، وتوافر أدوية ومستلزمات الرعاية الأولية بالمركز الطبي، موجهاً بعمل حصر للحاضرين بالمركز الطبي والنقل الفوري للمقصرين.

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري، وتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم، مشدداً على ضرورة توافر المستلزمات الطبية اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.