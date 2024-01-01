سلع تصدر فواتير بيعية ضريبية عليها.. منها الزيت والسكر

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضبط الأسعار داخل الأسواق ومنع التلاعب في السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين لذلك ألزمت الوزارة التجار بعدد من القرارات.

قرارات وزارة التموين

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» القرارات التي أصدرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحسب القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، تم إلزام المنشآت المنتجة والمستوردة والشركات وعدد من المنشآت المعبأة والموردة بالآتي:

1- إصدار فواتير بيعية ضريبية لكل من السلع التالية: «السكر، الأرز، زيت الخليط، المكرونة، الفول المعبأ، اللبن والجبن الأبيض».

2- أن تكون كل البيانات الموضحة لنوع المنتج والسلع والكمية وتاريخ الإنتاج الفواتير البيعية الضريبية.

3- أن يتم وضع سعر بيع المصنع والحد الأقصى للمستهلك في الفواتير.

4- إلزام الشركات بكتابة السعر النهائي للبيع الخاص بالسلع والمنتجات والذي يشمل على الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية.

5- يدون على السلع بخط واضح وغير قابل للمحو فضلا عن الترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.

6- يكتب فوق السعر بشكل واضح عبارة «الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك».

7- يسمح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك» بجملة «ح أ س م».

يأتي ذلك كله تنفيذا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية الخاصة بالسلع الاستراتيجية.