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«التموين»: إضافة المواليد الجدد على البطاقة حال إقرار ميزانية جديدة خلال يوليو 2024

كتب:

 كريم روماني
11:00 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
وزارة التموين

وزارة التموين

أكدت وزارة التموين أنها تعتزم إضافة المواليد على البطاقة، حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التموينى، وذلك خلال شهر يوليو من العام الجديد 2024، وقالت مصادر لـ«الوطن» إن القرار يشمل إضافة المواليد من الفئات المستحقّة لمعاشات الضمان الاجتماعى والفئة المستحقّة لمعاشى السادات ومبارك، وكذلك معاش تكافل وكرامة، والمطلقات، والأرامل، والمرأة المعيلة، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، والفئات التى لديها عائل أو دخل ثابت، والعمالة المؤقتة والعاملون بالزراعة، والبائعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون والمهنيون، والحرفيون، والمتعطلون.

وأشارت الوزارة إلى أن إضافة المواليد تجرى بضوابط لبعض حاملى بطاقات التموين وليس لكل الفئات، إذ سيتم تقنين الفئات المتاح لهم إضافة أبنائهم على البطاقة، وزيادة المخصّصات التموينية لهم من الأسر الأولى بالرعاية فقط، شرط أن تكون البطاقة التموينية لا يتخطى عدد الأفراد المدرجين عليها 4 أفراد

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بقلم  كريم روماني