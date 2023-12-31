10 أخبار سارة للمصريين في 2024.. زيادة معاشات وإضافة المواليد لبطاقات التموين

تسعى الدولة المصرية دائما للتخفيف عن كاهل المواطن لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، واتخذت الدولة عدة إجراءات يبدأ تطبيقها في العام الجديد، ومنها زيادة المعاشات وإضافة المواليد على بطاقات التموين وغيرها من القرارات التي تصب في صالح المواطن.

وترصد «الوطن» في 10 نقاط، أبرز هذه القرارات:

تبكير صرف معاشات يناير وفبراير ومارس

1- تبكير مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات، وجرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، لتبدأ من 21 في الشهر حتى 28.

2- صرف زيادة المعاشات في يناير 2024 للمستحقين المستفيدين من قرار الزيادة، وهم أصحاب معاش 1105 جنيهات «الحد الأدنى» ليصبح 1300 جنيه، وأصحاب معاش 8720 جنيهًا ليصبح 10080 جنيها «الحد الأقصى»، بدءا من 1 يناير المُقبل، مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.

افتتاح 6 محطات مترو جديدة

3- افتتاح 6 محطات مترو جديدة تستقبل الركاب بدءا من 1 يناير 2024 وهي «السـودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطـريق الدائري - محور روض الفرج» .

4- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجري إقرارها مطلع العام الجديد، ومن المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل.

5- رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه.

6- يحصل الموظفون في القطاع الخاص والحكومي على 121 يومًا إجازة خلال 2024؛ منها الأعياد والعطلات الرسمية يومي «السبت والأحد» ويبلغ عددها 104.

7- إضافة المواليد على بطاقة التموين حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني، سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024.

8- زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.

طرح شقق إيجار لمحدودي الدخل

9- طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل في شهر مارس المقبل بسعر 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية التي يبلغ مساحتها 75 مترا، مع زيادة سنوية تبلغ 7%، على أن يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ووفقا للمعلن رسميا من وزارة الإسكان، فإن هناك 4 محافظات سيتم طرح فيهم شقق الإيجار وهي: «المنوفية، الجيزة الشرقية، بني سويف».

10- طرح أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة للمصريين في الخارج من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال يناير المقبل، وذلك بعدة مدن جديدة، في مقدمتها مدن «السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والشروق، وحدائق العاصمة».