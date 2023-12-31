وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا موسعا عن الموقف التنفيذي لمشروع جمعيتي، قدمه أحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، وشمل التقرير ما جرى تحقيقه في هذا المشروع خلال المراحل السابقة.

فتح 8215 منفذا لجمعيتي

وأشار المصيلحي إلى أن المشروع حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذ مفتتحه بجميع أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذا، إذ يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

الانتهاء من المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي

وتناول التقرير، أن المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حاليا هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتي تشهد استقرارا في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين إدارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

وأشار معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام إلى أن منافذ جمعيتي تشارك مع بدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحرة.

وأوضح أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيام إدارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأشار كمال إلى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم واعتبارا من 1 يناير 2024، لن تتلق الوزارة أي طلبات جديدة لفتح المشروع.