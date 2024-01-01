أبو الروس يحتفل برأس السنة مع الأيتام نهارا ويشعل سهرة ليلا (صور)

أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس، احتفالية رأس السنة 2024 داخل أحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور كامل العدد من الشباب، بالإضافة إلى السياح العرب والأجانب.

وأشعل حسن أبو الروس الحفل بمجرد صعوده على خشبة المسرح وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها «كل الناس»، و«لما باجي»، و«مليونير»، و«فلتت»، و«كل البنات»، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة «فوق» والتي حصدت المزيد وهتافات وصيحات الإعجاب وكان ضمن الحضور أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل «بطن الحوت» والذي يشارك أبو الروس في بطولته.

كما حرص أبو الروس على المشاركه في صباح ليلة رأس السنة باحتفالية خيرية لـ400 طفل من الأيتام.

وحضر أبو الروس دون مقابل متبرعا بأجره وأشاع البهجة وسط الأيتام من الأطفال المحتاجين بأغانيه المميزة على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.