حسن أبو الروس يقدم واجب العزاء لنسمة محجوب في وفاة والدها

يقام حاليا عزاء المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

نجوم الوسط الفني يتوافدون على عزاء علاء محجوب

ووصل منذ قليل الفنان حسن أبو الروس، لتقديم واجب العزاء للمطربة نسمة محجوب في وفاة والدها.

بينما حرص عدد كبير على حضور عزاء والدة نسمة محجوب، مثل الإعلامية منى الشاذلي، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان محسن محيي الدين، المطربة ساندي، الإعلامية شافكي المنيري.

إعلان نسمة محجوب وفاة والدها

كانت الفنانة نسمة محجوب، أعلنت موعد تلقي عزاء والدها المخرج علاء محجوب، من خلال صفحتها الخاصة عبر «فيسبوك»، قائلة: «إنَّ لله وإنَّ إليهِ راجعون، توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وتابعت نسمة محجوب: «يقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب، بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق)».