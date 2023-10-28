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حسن أبو الروس يظهر بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصويرية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:38 م | السبت 28 أكتوبر 2023
حسن أبو الروس

حسن أبو الروس

خضع الفنان حسن أبو الروس، لأحدث جلسة تصويرية لصالح إحدى المجلات «فيكتور» وتألق بإطلالة مختلفة بأنامل مصمم الأزياء العالمي راي فيكتور.

حكاية عيشها بفرحة

وشارك أبو الروس في حكاية عيشها بفرحة مكونة من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن أبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

تعرض حكاية عيشها بفرحة ضمن حكايات مسلسل 55 مشكله حب، على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي، ستتم أيضًا عرضها على قناة ON drama في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.

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بقلم أحمد عبد الرحمن