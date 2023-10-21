حرص الفنان حسن أبو الروس على الترويج لحكايته الجديدة التي تحمل عنوان «عيشها بفرحة» وهى إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

حسن أبو الروس يروج لحكاية عيشها بفرحة

وشارك الفنان حسن أبو الروس جمهوره، البرومو الخاص بحكاية عيشها بفرحة، وعلق عليه: «عيشها بفرحة الحكاية الثالثة على ON يوميا الساعة 8 للكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج البير مكرم، 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، إنتاج المتحدة وشركة ارت ميكرز المنتج أحمد عبدالعاطي».

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية عيشها بفرحة يشارك فى بطولتها هاني عادل وهبة مجدي ورانيا منصور وحسن أبو الروس ومحمود ياسين جونيور وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين.

وتأتي حكاية عيشها بفرحة بعد عرض حكايتين الأولى كانت بعنوان ألفريدو، والتي قدمت بطولتها الفنانة إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، والثانية قدمها هنا شيحا وملك قورة ونهى عابدين وطارق صبري.