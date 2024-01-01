مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل زيزو للشباب السعودي بهذا المبلغ.. عاجل

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الشباب السعودي تطورات مفاوضات الزمالك ووالد أحمد سيد زيزو من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وخاصة عقب انتهاء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا.

الشباب بيتواصل مع زيزو ووالده

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: الشباب بيتواصل مع زيزو ووالده كل يوم من أجل الوصول إلى اتفاق لضم زيزو.

وتابع: مسؤولو الزمالك أبلغونا بأنه في حال وصل عرض بمقابل 10 ملايين دولار سيتم الموافقة عليه بعد دقيقة واحدة من وصوله بشكل رسمي.

الشباب لن يرسل عرضا رسميا

وأكمل: الشباب لم يرسل خطابا رسميا لأنه ينتظر الرد على الخطاب الذي أرسله وقت المجلس الماضي وهو عرض رسمي من أجل ضم اللاعب لم يتم الرد عليه حتى الآن، لكن المفاوضات في الوقت الحالي عن طريق والد اللاعب.

10 ملايين دولار شرط الزمالك لرحيل زيزو

واردف: الزمالك متجاوب وفاتح الباب لرحيل اللاعب بالفعل، لكن ينتظر المقابل المادي الذي يجعله لا يتردد في الموافقة على رحيله وهو 10 ملايين دولار قد لا يصل الى هذا الرقم ولكن في حال وصل العرض ليكون قريبا من هذا المبلغ سيوافق.

وحسب ذات المصدر يرفض الشباب السعودي حتى الآن رفع عرضه للمبلغ الذي يريده نادي الزمالك إلا أنه قد يحدث تطورات خلال الأيام المقبلة.