عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد عرض الشباب السعودي لـ زيزو

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فرمانًا بمنع الحديث عن بيع أحمد سيد زيزو نجم وسط الفريق الكروي الأول، بعد تجدد مفاوضات نادي الشباب السعودي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض لـ «الوطن سبورت»: «مجلس الزمالك منع الحديث عن مصير أحمد سيد زيزو، في انتقالات يناير المقبلة، خاصة أنه أحد الأعمدة الرئيسية بصفوف الفريق وأن هذا الأمر يشتت تركيز اللاعب والفريق يخوض مواجهات هامة سواء ببطولة الكونفدرالية أو مسابقة الدوري».

وأختتم: «لا مجال للحديث عن التفريط عن أي لاعب سواء زيزو أو غيره، خاصة أنه مازال لم تُحسم بعد أزمة إيقاف القيد بسبب عدم سداد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي المقدرة بمليون و500 ألف دولار، في قضية شيكابالا قائد الفريق الأبيض، وحال التوصل لحل لتلك الأزمة ورفع القيد سيتم مناقشة موقف الصفقات والراحلين».

ويُعد الجناح الدولي المصري أحمد سيد زيزو هدفًا رئيسيًا لإدارة نادي الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي، وفقًا لما ذكره عماد الصائغ الصحفي بجريدة الرياض السعودية.

وأشار إلى أن انتقال زيزو للدوري السعودي سيساهم في حل الأزمة المالية لنادي الزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، كما أن رغبة اللاعب في ارتداء قميص نادي الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية تقربه من الفريق.

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