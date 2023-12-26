انتقال زيزو للأهلي ورحيل صلاح عن ليفربول.. خبيرة أبراج تكشف توقعات 2024

يبدو أن عام 2024 يحمل مفاجآت عديدة على مستوى المستطيل الأخضر، في ظل توقع بقاء لاعبين مع أنديتهم ورحيل آخرين، خلال العام المقبل، لعل أبرز الأسماء التي ينتظر الملايين معرفة مصيرها، محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

لا صوت يعلو فوق الحديث عن مصير محمد صلاح الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن ليفربول، بسبب اهتمام أندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته، خاصة اتحاد جدة، الذي يبحث عن فرصة منذ أشهر طويلة، من أجل الظفر بخدمات الفرعون لمزاملة كريم بنزيما في خط هجوم «العميد».

خبيرة الأبراج بسنت يوسف، أكدت في تصريحات تليفزيونية، أن مصير محمد صلاح، سيكون الأكثر إثارة للجدل في 2024، وسيكون هناك أحاديث كثيرة ومتواصلة عن رحيله، لكن ذلك لن يحدث، وسيظل يدافع عن ألوان ليفربول حتى نهاية العام المقبل، رغم اهتمام عديد من الأندية التي تبحث عن الحصول على خدماته.

مصير رحيل زيزو عن الزمالك نهاية الموسم الجاري

تطرقت خبيرة الأبراج للحديث عن مصير أحمد سيد زيزو الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الزمالك، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي والشباب السعودي، والرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري، لكنها أكدت أن اللاعب سيظل بين صفوف القلعة البيضاء، رغم الإغراءات الشديدة التي يواجهها للرحيل.

وكان زيزو ارتبط اسمه بالرحيل عن الزمالك، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى الأهلي، الأمر الذي أغضب جماهير الفارس الأبيض، التي ترغب في استمرار أحد أبرز الأسماء التي مرت على الفريق في السنوات الأخيرة، إلى جانب كونه ركيزة أساسية في الفريق لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه في الوقت الحالي، في ظل إيقاف القيد الذي يعاني منه الزمالك في الفترة الأخيرة.