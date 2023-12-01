عاجل.. هل سيرحل زيزو عن الزمالك بـ7 ملايين دولار؟.. عرض سعودي مُغرٍ

فجر مصدر داخل نادي الشباب السعودي مفاجأة كبيرة لجماهير الفريق الأبيض الزملكاوي بعد أن كشف عن رغبة الفريق السعودي في الحصول على خدمات اللاعب أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وأفضل لاعب في الدوري المصري.

كشف مصدر داخل نادي الشباب السعودي عن تفاصيل مفاوضات النادي مع مسؤولي نادي الزمالك للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، وأحد أهم اللاعبين بالدوري المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك مفاوضات شفوية لم تصل للرسمية مع مسؤولي نادي الزمالك لضم زيزو ستصل إلى مستوى العرض الرسمي بعد الوصول لاتفاق مبدئي بين الطرفين».

وتابع: «العرض الأول من الشباب وصل لـ5 ملايين دولار، ولكن مسؤولي نادي الزمالك لا يرغبون في بيع اللاعب، سيعود النادي بتقديم عرض آخر يصل لـ7 ملايين دولار، خاصة أن اللاعب هدف أساسي للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأكمل: «مسؤولو الشباب سيضعون بند إعادة بيع لصالح نادي الزمالك من أجل محاولة إغراء مسؤولي القلعة البيضاء للموافقة على رحيل اللاعب».

والد «زيزو» يكشف مفاوضات الشباب السعودي

وكان والد أحمد سيد زيزو أكد في تصريحات لـ«الوطن سبورت» أن هناك مفاوضات شفوية من الشباب السعودي، لم تدخل حيز الخطابات الرسمية، إلا أنها ستكون بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، ولكن تتوقف على حالة واحدة وهي موافقة الزمالك على بيع اللاعب.