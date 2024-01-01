ألعاب نارية وبابا نويل.. مشاهد من احتفالات الإسكندرانية برأس السنة (صور)

أجواء مميزة عاشتها مدينة الإسكندرية، خلال الدقائق الأولى من السنة الجديدة بالتحديد على كورنيش الإسكندرية الذي شهد خروج المئات إليه للاحتفال بالعام الجديد الذي تبعه إطلاق عشرات الألعاب النارية التي على صداها في الشوارع ولمعت في سماء المدينة خلال ليلة حضرت فيها السحب وغابت الأمطار.

ورصدت عدسة «الوطن» أجواء مميزة خلال بداية العام الجديد بالتحديد في نطاق كورنيش الإسكندرية إذ ارتدى البعض الملابس الحمراء وآخرون ملابس بابا نويل فيما كثر إطلاق الألعاب النارية.

أجواء رأس السنة في الإسكندرية

واستمرت تلك الأجواء لدقائق من البهجة والفرحة إذ شاركهم قائدو السيارات المارة على الطريق تلك الأجواء الاحتفالية إذ على صوت صافرات التنبيه في تلك السيارات، فعاشت المدينة دقائق من الصخب المفرح.

خبير سياحي: الإسكندرية تصدرت مشهد رأس السنة

وأكد محمد سعد، الخبير السياحي في الإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت موسما مميزا خلال رأس السنة الحالية إذ كانت نسبة إشغالات الفنادق في الإسكندرية كاملة العدد بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والممتدة إلى عيد الميلاد، إذ جرى إقامة حفلات في الفنادق والمطاعم خلال احتفالات الكريسماس 2024.

وأضاف «سعد» لـ«الوطن»، أن الإسكندرية تصدرت أجواء احتفال الكريسماس في مصر لما لها من جانب سياحي وتراثي مميز، بالإضافة إلى التطويرات الكبرى على كورنيش الإسكندرية وإضافة مطاعم وأماكن تنزه مختلفة بالإضافة إلى الفنادق الكبرى.