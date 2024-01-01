إقبال كبير من الأسر البورسعيدية على المتنزهات للاحتفال بليلة رأس السنة (صور)

شهدت أماكن التنزهات في محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية.

وحرص الأهالي على الخروج والتنزه والتقطوا الصور التذكارية مع مجسمات وهدايا عيد الميلاد وخاصة بابا نويل.

وقال علي محمود تاجر، إنه اصطحب زوجته وطفلتيه للخروج ليلة عيد الميلاد إذ شهد شارع طرح البحر احتفالات صاخبة نالت إعجاب الأطفال.

إقبال كبير في شوارع بورسعيد

وقالت شيماء عبده ربة منزل، إن الاحتفالات شهدت إقبالا كبيرا في الشوارع ليلة رأس السنة، الأمر الذي نال إعجاب الجميع على صفحات التواصل الاجتماعي برقي المحتفلين في المحافظة الباسلة.

توزيع الهدايا على الأطفال

كما انتشر بائعو هدايا بابا نويل في شوارع طرح البحر و23 يوليو وأماكن التنزهات وحرص الأهالي على شراء هدايا بابا نويل لأطفالهم.

وقال محمد العيسوي بائع هدايا بابا نويل، إن الإقبال على هدايا عيد الميلاد يتمثل في طاقية بابا نويل بـ25 جنيهًا، وماسك للوجه بـ15 جنيهًا، بالإضافة إلى عرائس بابا نويل.

وأضافت منى محمود، أنها حرصت على شراء طاقية بابا نويل لطفلتها لتفرح بالعام الجديد ودعت الله أن يكون عام سلام على مصر كلها.