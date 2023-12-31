كارولينا كرم تفتتح حفلات رأس السنة بوصلة استعراضية في الزمالك (صور)

أحيت المطربة الاستعراضية الفرنسية كارولينا كرم اللبنانية الأصل، أولى حفلاتها برأس السنة في مصر، بحضور كامل العدد من السياح العرب والأجانب.

وأشعلت كارولينا حفل رأس السنة 2024 بعدد كبير من أغانيها الاسعراضية منها أغنية كليب بمبي أولى أغانيها باللهجة المصرية مع جاد شويري، والتي اشتق اسمها من أغنية «الحياة بقى لونها بمبي» للسندريلا سعاد حسني، بالإضافة إلى أغنية «لو كنت نسيت» التي قدمتها مع تامر حسني بإحدي فقرات حفله بمهرجان العالم علمين في صيف 2024 وهي من أنجح أغنيات تامر وشيرين عبد الوهاب.

كما قدمت أغاني «سطلانة»، «مخصماك»، «اليوم الحلو ده»، وغيرها من أشهر الكلاسيكيات الغربية الشهيرة التي حصدت المزيد من أجواء الإثارة.

على جانب آخر، تستعد كارولينا لإطلاق أغنية مع بداية العام الجديد بعنوان «يا كداب»، كلمات مصطفى حدوتة، ولحن وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس وإنتاج تامر عبد المنعم pmg.

وكانت كارولينا أحيت العديد من الحفلات والسهرات الضخمة التي أقيمت طوال صيف 2023 بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي، والتي خطفت فيها الأنظار بمشاركة نجوم الأغنية تامر حسني وأحمد سعد وإيهاب توفيق وحسن شاكوش والتيك توكر الألماني نويل.