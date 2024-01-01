نهى عابدين تنشر صورة لها من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة

شاركت الفنانة نهى عابدين، جمهورها بصورة لها من أمام الكعبة المشرفة، أثناء أدائها مناسك العمرة.

وتفاعل الجمهور مع صورة نهى عابدية الذي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقاموا بالدعاء لها.

آخر أعمال الفنانة نهى عابدين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى عابدين مسلسل «ما تيجي نشوف» ضمن مسلسل «55 مشكلة حب» الذي حقق نجاحا كبيرا عقب عرضه، إذ تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة itwatch.

مسلسل «ما تيجي نشوف» بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.