إشادات بدور نهى عابدين في حكاية «ما تيجي نشوف»: نجمة المسلسل الأولى

إشادات عديدة نالتها الفنانة نهى عابدين عن دورها في حكاية «ما تيجي نشوف» الذي يعرض حاليا على قناة on.

إشادات الجمهور بنهى عابدين

وشاركت نهى عابدين صور لها من خلال احداث حكاية «ما تيجي نشوف» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور، والتي جاء بعضها: «الله، إبداعك في استغلال ملامحك في الأداء بيدي انطباع إن أدائك حقيقي مش تمثيل ‏بالتوفيق»، وقال تعليق آخر: «نجمة المسلسل الأولى بصراحة، أداء وتصوير ممتاز، ألف مبروك يا نهى»، وقال تعليق آخر: «عليكي بصة تاخدي عليها أوسكار لوحدها».

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

وتضم حكاية «ما تيجي نشوف» عددا كبيرا من نجوم الفن وهم مع الفنانة هنا شيحة، كل من ملك قورة وطارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.