«زيارة» رابع حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية».. بطولة نهى عابدين ومحمد جمعة

كشفت شركة سيلميديا للمنتجة مها سليم عن تفاصيل رابع حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية» التي تحمل اسم «زيارة»، حيث انطلق تصوير الحكاية هذا الأسبوع في منطقة شبرا، والحكاية بطولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويبدأ عرض أولى حكايات المسلسل والتي تحمل اسم «تاكسي» على قناتي cbc وcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، يوم السبت المقبل 31 ديسمبر، والحكاية بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبري عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

انتهاء تصوير ثلاث حكايات من مسلسل فى كل أسبوع حكاية

وانتهى صناع مسلسل «فى كل أسبوع حكاية» من تصوير أول 3 حكايات من العمل، وهى «تاكسي»، والثانية بعنوان «روليت»، بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، إنجي شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والثالثة «لسة فيه أمل» بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، محمد المولى، هنا يسري، شهد الشاطر وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل «في كل أسبوع حكاية» من إنتاج شركة «سيلمديا - مها سليم»، ويعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها، في إطار اجتماعي أسري.