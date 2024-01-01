أمريكا تعلن الاستعداد لسحب أكبر سفينة حربية من المتوسط.. هل تخلت عن إسرائيل؟

بعد تمديد بقائها في البحر المتوسط لأيام طويلة، أعلنت قناة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مصدر أمريكي، أنَّ أكبر قطعة بحرية حربية في العالم «فورد» ستغادر البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.

وأكّد المصدر أنَّ مغادرة السفينة الحربية «فورد» للبحر المتوسط ربما يكون تعبيرًا واضحًا عن استياء الولايات المتحدة من قرارات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعامله مع الحرب في قطاع غزة.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية الشهيرة «فورد» أُرسلت بأمر من وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» إلى منطقة شرق المتوسط مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي.

تمديد بقاء «فورد» للمرة الثالثة

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تمديد بقاء السفينة للمرة الثالثة منذ الحرب على غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط لأسابيع أخرى، لكن بعد أسبوعين فقط من التمديد الأخير، تبدأ السفينة جاهزيتها للمغادرة.

وبحسب «بلومبيرج»، ستغادر حاملة الطائرات والسفن السطحية الأخرى التي تشكل المجموعة الهجومية في المتوسط إلى ميناء نورفولك الأصلي بولاية فيرجينيا استعدادًا لمهمات مستقبلية.

تأمين إسرائيل

وكان سبب بقاء حاملة الطائرات «فورد» في مياه البحر المتوسط هو تأمين وجود حاملتين بالقرب من إسرائيل مع استمرار الحرب مع الفصائل الفلسطينية، ومع التمديد المستمر، زادت المخاوف بشأن التلقبات في الشرق الأوسط، حيث تمتلك الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر لم يحدث كثيرًا طوال السنوات الأخيرة.

19 سفينة حربية أمريكية في المنطقة

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، هناك 19 سفينة حربية أمريكية في المنطقة، بما في ذلك 7 في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​و12 أخرى ممتدة أسفل البحر الأحمر، عبر بحر العرب وحتى الخليج الفارسي.