هاريسون فورد وجينيفر لورانس حاضران في موسم أفلام عيد الأضحى

مجموعة من الأفلام ترسم ملامح موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، الذي يشهد مشاركة مجموعة من الأفلام العربية يصل عددها إلى 4 أفلام هي «بيت الروبي»، «تاج»، «البعبع» و«مستر إكس»، لكنها ليست الوحيدة التي سيصبح الجمهور على موعد معها خلال موسم العيد، فهناك عدد من الأفلام الأجنبية التي تعرض لأول مرة.

تشهد عدد من دور العرض السينمائي في مصر، اليوم، طرح الجزء الخامس من سلسلة أفلام المغامرات «Indiana Jones» تحت عنوان «Indiana Jones and the Dial of Destiny»، بطولة النجم الأمريكي هاريسون فورد، بجانب يبي والر بريدج، مادس ميكلسن، توماس كريتشمان، بويد هولبروك، توبي جونز وأنتونيو بانديراس، ويتاح الفيلم للعرض في سينمات «IMAX».

«No Hard Feelings» و«The First Slam Dunk» في السينمات المصرية بعيد الأضحى

ومن المغامرة إلى الكوميديا، إذ يعرض فيلم «No Hard Feelings» من بطولة جينيفر لورنس، أندرو بارث فيلدمان، ماثيو برودريك، وتدور أحداث الفيلم حول «مادي» التي على وشك فقدان منزلها فتشارك في خطة عائلة ثرية لإخراج ابنهم الانطوائي البالغ من العمر 19 عامًا من قوقعته قبل الكلية، ولكنها تكتشف أنّ مهنها ليست سهلة على الإطلاق، كما يُعرض فيلم الأنمي الياباني «The First Slam Dunk» من تأليف وإخراج تاكيهيكو إينوي.

فيلم الرسوم المتحركة «Elemental»

وتأتي عروض الأفلام الجديدة، بجانب قائمة واسعة من الأفلام التي بدأ عرضها يونيو الجاري، ومنها «The Flash»، وفيلم الرسوم المتحركة «Elemental»، بالإضافة إلى «Transformers: Rise of the Beasts»، و«The Three Musketeers: D'Artagnan».