حملة مكثفة لمراجعة رخص المحلات التجارية والعامة في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة، حملات مكثفة ومكبرة لمراجعة رخص المحلات التجارية والعامة، في نطاق المدينة من قبل لجنة مشكلة من رئيس مجلس المدينة، ومدير إدارة البيئة ومدير إدارة الإيرادات، وفي حال عدم وجود ترخيص المحال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف بعد إعطائه مهلة للعمل وسرعة التوجه لإصدار تراخيص للمحال العامة.

شن حملات مكثفة على عدد من المحلات العامة بالدقهلية

وأكد السيد عبد السلام، رئيس مجلس مدينة المنزلة، في بيان، اليوم الاثنين، شن حملات مكثفة على عدد من المحلات في نطاق المدينة لمراجعة تراخيص المحلات والتأكد من وجود رخصة للمحال سواء تجارية أو حرفية، وفي حال عدم إصدار رخصة يتم إعطاء مهلة لصاحب المحال ليقوم بإجراءات الترخيص بعد توعيته بضرورة استخراجها وذلك لمصلحته الشخصية حفاظا على حقوقه وحقوق الدولة كذلك، طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه

وفي سياق آخر، أصدرت رئاسة مجلس ومدينة دكرنس، بيانا تشدد على المحلات التجارية والعامة الموجودة في نطاق المدينة بسرعة التوجه إلى مركز إصدار التراخيص لاستخراج رخصة للمحال طبقا للقانون الذي أعطى مهلة لأصحاب المحلات التجارية والحرفية والعامة على مدار سنة كاملة للترخيص، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محال يزاول نشاطه بدون ترخيص طبقا للمادة 30 للقانون 154 لسنة 2019 عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع إصدار قرار بغلق المحال.