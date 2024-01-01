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خبير قانوني: زيادة الإيجار القديم 15% تطبق على المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية

كتب:

محمد أباظة
09:30 ص | الإثنين 01 يناير 2024
الإيجار القديم

الإيجار القديم

مع بدء أي عام جديد، يحق للمالك زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022.

هل يحق للمالك زيادة الإيجار القديم؟

وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، لـ«الوطن» أنَّ هذه الزيادة تبدأ من شهر مارس 2022 وتستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، على أن تنتقل الوحدة السكنية إلى المالك بعد مارس 2027.

الأشخاص الاعتبارية 

وحدد قانون الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية بأنَّها الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، والتي تستخدم في أي من الأعمال الخاصة بالمنشآت، الهيئات، الطوائف الدينية المعترفة لها الدولة بشخصية اعتبارية، أو في مصالح الأوقاف والجمعيات والمؤسسات.

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.