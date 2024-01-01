«الري»: غرامات على زراعة الأرز بالمخالفة في الموسم الصيفي المقبل

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا لتقييم الموسم الزراعي الصيفي والشتوي الحالي، والاستعداد للموسم الصيفي المقبل، وذلك بحضور قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة المنوفية ووزير الري.

توجيهات بعمل صاولات فاصلة في المواقع التي يتواجد بها ورد النيل

ووجهت الوزارة بعمل صاولات فاصلة في المواقع التي يتواجد بها ورد النيل، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة والتعامل الفوري معها وتطبيق الغرامات، لتأثيرها السلبي الشديد على عملية توزيع المياه.

كما شددّت على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتمّ تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص.

متابعة ميدانية لبحث شكاوى المنتفعين

وفيما يتعلق بالشكاوى، لفتت وزارة الري إلى لأهمية المتابعة الميدانية لبحث الشكاوى الواردة من المنتفعين وحسمها فوراً.

وأكّدت أنَّ هذه الورشة تُعد الورشة الرابعة في هذا الصدد، إذ سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في الدقهلية وبمحافظات شمال الصعيد للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها.