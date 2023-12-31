وزير الزراعة يوجه بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية احتفالا برأس السنة

أمر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بجودة عالية، وبأسعار تنافسية واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والمنافذ، في بيان، إنه جرى توفير كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، من خلال 261 منفذا ثابتا منتشرا بكل أنحاء الجمهورية و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات.

المبادرة تنتشر في الشوارع ذات الكثافة العالية

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن المبادرة تنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأكد صالح أن المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة بـ18 منفذا متحركا لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنيها الكرتونة للبيض الأحمر والأبيض.

وأوضح «صالح» أن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية، مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الاستراتيجية حماية للمواطن ورفع العبء عن كاهله، مشددا على أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.