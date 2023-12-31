«الزراعة» تصدر توصيات مهمة للتحجيم الآمن في البصل والثوم والبطاطس والبنجر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأجواء التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام تسببت في تأخر نمو ثمار بعض المحاصيل، مثل البصل والثوم والبطاطس والبنجر.

توصيات للحصول على تحجيم آمن

وقال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن معدلات التحجيم الطبيعي تزيد في الأجواء الباردة، وتنخفض في الأيام الدافئة، لذا يجب اتباع إجراءات معينة للحصول على التحجيم الآمن للمحاصيل الأرضية الحالية، عبر اتباع التوصيات التالية:

- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشا للفدان، مع تكرارها ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 إلى 30 سنتيمترا للفدان للبصل والثوم والبطاطس على 300 لتر ماء للفدان، كذلك استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشا للفدان، وتكرار هذه الرشة مرتين كما يمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سنتيمترا للفدان للبصل والثوم والبطاطس على 300 لتر ماء للفدان.

أفضل موعد لاستخدام البورون

- الرش بمركبات البورون وأفضل موعد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق ليكون قبل حصاد المحصول بشهرين علي الأكثر للبنجر بتركيز 14% أو شهر للبصل والثوم أو 20 يوم للبطاطس، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان، ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS بمعدل 1-1.5 لتر للفدان لكل 300 لتر ماء للفدان.

- الرش يكون بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء للبصل والثوم والبطاطس، وعلى 500 لتر ماء للبنجر لميبكوات الكلوريد دور ممتاز جدا في تكبير حجم البصل والدرنات (بصل - ثوم - بنجر - بطاطس) عموما، إذ تصفى العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلى الأبصال أو الدرنات.

ضرورة عدم خلط الأسمدة

- ضرورة عدم خلط الأسمدة أو المبيدات نهائيا مع نظافه موتور الرش، مع ملاحظة عدم تناول أى خضروات كغذاء سواء للأنسان أو الحيوان نهائياً لمدة 21 يوما، وهي فترة الآمان، مع عدم استخدام ميبكوات كلورايد فى البنجر المتقزم أو الضعيف، وقبل استخدامه يجرى إعداد البنجر جيدا للحصول على عرش جيد قبل رشه، والرش يكون في وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولا ثم الري أو الرش بعد 3-5 يوم من الري، كما يفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب، وذلك للحصول على نتائج جيدة، ولا يرش نهائيا خلال الظهيرة لأنه يتكسر بالحرارة العالية.