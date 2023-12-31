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قطاع الزراعة يسهم بـ20% من الناتج القومي و15% من الصادرات غير البترولية

كتب:

هاجر عمر
02:54 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
الزراعة

الزراعة

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، إنجازات الدولة بقطاع الزراعة خلال عام 2023، وقالت في تقرير عرضته، إن قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات بمصر كونه يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي، كما أنه يسهم بأكثر من 15% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.

%20 من المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية بعملون بالقطاع الزراعي

أضاف التقرير أن قطاع الزراعة يستوعب نحو 20% من المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تنمية القطاع الزراعي والعناية بالفلاح.

إعفاء المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري

أشارت قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن صغار الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لافتة إلى أنه جرى إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لهيئات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

كارت الفلاح

وتابع تقرير قناة «إكسترا نيوز»، بأن كارت الفلاح شكّل نقلة نوعية من خلال تقديم الخدمات الرقمية للمزراعين، وجرت تغطية كل المحافظات وتمكين الفلاح من الاستفادة منه في العديد من الخدمات مثل صرف الأسمدة المدعمة والحصول على البذور والتقاوي المناسبة.

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