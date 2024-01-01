أبرز حالات وقف عمل الجمعيات الأهلية.. منها مخالفة بيانات التأسيس

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 -2023، والذي يتضمن استعراض مخالفات الجمعيات الأهلية الواردة بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بالتزامن مع ظهور عدد من المطالبات بتعديل فانون عمل الجمعيات الأهلية.

قانون العمل الأهلي

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي الحالات التي يتمّ فيها وقف عمل الجمعية وفقا للقانون، إذ قال عمرو فؤاد عوض المحامي إنَّ قانون العمل الأهلي نظم عمل الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها بداية من شروط وتأسيس الجمعية أو المؤسسة مرورا بألية عملها ومحظورات أنشطتها.

وأوضح المحامي، لـ«الوطن» أنَّ المادة 45 من القانون، نصت على أنَّه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارًا مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها وذلك في أي من الأحوال الآتية وهي:

1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها

3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

5- مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15، 20، 21، 22، 23، 28) من هذا القانون.